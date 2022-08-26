Кавазашвили о Бальде в «Спартаке»: «Игра за «Монако» и итальянские клубы не значит, что он хороший футболист. Вот если бы сказали, что Бензема к нам перешел!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Кейта Бальде Спорт-Экспресс Футбол

Анзор Кавазашвили отреагировал на переход Бальде Кейта в «Спартак».

– Ничего не думаю об этом футболисте. Я его вообще не знаю.

– Хороший ли у него послужной список?

– То, что он играл в «Монако» и в итальянских клубах не значит, что он хороший футболист. Вот если бы вы сказали, что Бензема перешел к нам! – сказал бывший вратарь «Спартака». 

Последним клубом Кейта Бальде был «Кальяри». В 26 матчах прошлого сезона Серии А он забил 3 гола и сделал 1 ассист. Ранее сенегалец также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

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