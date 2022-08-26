Тухель пропустит матч с «Лестером». Апелляция тренера «Челси» из-за стычки с Конте отклонена

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Лестер Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Челси» не будет руководить командой в матче АПЛ против «Лестера».

Апелляция Томаса Тухеля на его отстранение на одну игру была отклонена.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала немецкого специалиста на один матч и оштрафовала на 35 тысяч фунтов по итогам игры с «Тоттенхэмом», в которой Тухель повздорил с тренером соперника Антонио Конте.

Таким образом, Тухель не будет присутствовать на боковой линии и непосредственно руководить «Челси» в предстоящем матче с «Лестером», который состоится 27 августа.

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия

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