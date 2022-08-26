Тухель пропустит матч с «Лестером». Апелляция тренера «Челси» из-за стычки с Конте отклонена

Главный тренер «Челси» не будет руководить командой в матче против .

Апелляция Томаса Тухеля на его отстранение на одну игру была отклонена.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала немецкого специалиста на один матч и оштрафовала на 35 тысяч фунтов по итогам игры с , в которой Тухель повздорил с тренером соперника .

Таким образом, Тухель не будет присутствовать на боковой линии и непосредственно руководить в предстоящем матче с «Лестером», который состоится 27 августа.

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия