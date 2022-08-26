Тухель пропустит матч с «Лестером». Апелляция тренера «Челси» из-за стычки с Конте отклонена

Главный тренер «Челси» не будет руководить командой в матче АПЛ против «Лестера».
Апелляция Томаса Тухеля на его отстранение на одну игру была отклонена.
Напомним, что Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала немецкого специалиста на один матч и оштрафовала на 35 тысяч фунтов по итогам игры с «Тоттенхэмом», в которой Тухель повздорил с тренером соперника Антонио Конте.
Таким образом, Тухель не будет присутствовать на боковой линии и непосредственно руководить «Челси» в предстоящем матче с «Лестером», который состоится 27 августа.
Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия