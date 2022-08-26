Циннбауэр о среднем возрасте «Локо»: «Мы молоды, но это одна из важных целей клуба. Это не мешает показывать хороший футбол»

Главный тренер высказался о среднем возрасте команды.

– Настроение внутри команды очень хорошее. Все максимально сфокусированы на работе, как и на прошлой неделе.

Мы готовимся к «Оренбургу». Это довольно серьезный соперник. Мы проанализировали их игру. Они достаточно опасны, им нужны очки не меньше, чем нам. Мы будем пытаться взламывать их оборону.

Отмечу, что соперник хорошо играет без мяча, грамотно размещается на поле, неплохо действует на контратаках. Надеюсь, что к игре все будут в строю, и мы сможем победить.

– Вопрос по Жемалетдинову. Как проходит его реабилитация? Начались ли занятия с мячом? Хотелось бы узнать подробности.

– Рифат в неплохой форме, динамика восстановления хорошая.

Сейчас он работает в тренажерном зале по индивидуальной программе. Не могу точно сказать, когда он сможет к нам вернуться и начать полноценно тренироваться с командой, но мы его очень ждем.

– Многие СМИ написали, что Марио Митай будет в «Локомотиве». Состоится ли трансфер? Чем вас привлек этот игрок?

– По поводу этого вопроса – скорее, не мне его стоит адресовать. Переговорами занимается спортивный директор и его блок. Все мои мысли сейчас сконцентрированы на подготовке команды к ближайшему матчу.

– Средний возраст игроков «Локомотива» сейчас небольшой, у команды очень молодой состав. Не является ли это, на ваш взгляд, определенным фактором риска?

– По поводу возраста команды – да, мы молоды, но это одна из важных целей клуба. Тем более, что это никак не мешает футболистам показывать хороший футбол.

Не думаю, что это в принципе уместный вопрос, ведь критерий – не возраст, а то, как они играют, что показывают на поле. И мы довольны нашими игроками.

Да, они молоды, но полны амбиций, всегда стараются и полностью выкладываются, стремятся что-то улучшить и показывать результат. У нас есть и опытные игроки, у которых молодые ребята могут учиться. Мы верим в наших игроков, в нашу команду.

Могу сказать, что сейчас у каждого нашего футболиста есть огромное желание сразиться с и взять три очка. Это наш приоритет, все мысли сейчас только об этом, – сказал .