Циннбауэр о закрытии «Локо» на базе: «Это наша лучшая тренировочная неделя. Мы провели время с максимальной пользой»

рассказал, как повлияло на команду закрытие на базе до игры с «Химками».

– Добрый день. Настрой у команды отличный. Думаю, что с момента моего пребывания здесь, в , это наша лучшая тренировочная неделя. У футболистов серьезный, хороший настрой, правильная реакция на последние результаты. Надеюсь, что мы сможем перенести на поле все то, что отработали в этом тренировочном микроцикле.

– По поводу закрытия команды на базе в Баковке. Пошло ли это на пользу коллективу, на ваш взгляд?

– Спасибо за вопрос. Думаю, что это время мы провели с максимальной пользой. На данный момент ситуация такая, что нам очень нужны очки. Будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы их было больше. Возможно, ситуация изменится к лучшему благодаря решению остаться на базе. Все футболисты работают на этой неделе с полной концентрацией и самоотдачей, настрой тоже хороший, должно позитивно отразиться на нашем выступлении в ближайшем туре.

– Попросил бы подробнее рассказать о вашей коммуникации с , о том, как вы делите какие-то тренерские задачи между собой.

– Мы делаем это так же, как и раньше. Происходит работа таким образом, что мы в постоянном контакте со всеми, кто работает в клубе, в том числе и с Марвином. Мы общаемся и с аналитиками, и с физиотерапевтами, и с медицинским штабом. У нас каждый сотрудник может высказать свое мнение в той или иной ситуации, предложить какую-то свою идею или прокомментировать чужую.

Мы все обговариваем, если нужно, у нас коммуникация очень плотная, налажен тесный контакт. Сейчас мы все понимаем, что есть давление и большая ответственность за результат, потому что нам нужны очки. Но тем не менее временами мы показывали действительно хороший футбол, имея в виду наш последний матч, создавали голевые моменты. Где-то не везло, где-то не получалось.

Мы потеряли ряд важных для нас игроков из-за травм, но это не оправдывает нас, но все равно оказывает большое влияние на то, что мы получаем в итоге. Надеемся и стараемся сделать все от себя зависящее, чтобы вскоре выправить эту ситуацию, – сказал главный тренер «Локо».

«‎Локомотив» в кризисе из-за ошибок с выбором тренеров. Пора их признать и найти полноценного главного