Двоим фанатам «Зенита» на полгода запретили посещать стадион за пьяные выходки на игре с «Локо», еще одного оштрафовали

Трех фанатов наказали за нарушение порядка на матче с .

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Артема Шевардина, Сергея Борисова и Валерия Смолина за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП РФ.

30.07.2022 около 17:45, находясь в месте проведения официального спортивного соревнования на стадионе , являясь зрителями футбольного матча между командами «Зенит» – «Локомотив», на прилегающей территории контрольно-пропускных пунктов, фигуранты находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. У них имелись соответствующие признаки алкогольного опьянения: нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы.

В судебное заседание Шевардин явился, вину признал в полном объеме, указал, что совершил подобное административное правонарушение по незнанию.

Незнание, как известно, от ответственности не освобождает, поэтому Шевардину назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 6 месяцев.

Борисов в судебном заседании свою вину признал, указал что никогда ранее не привлекался к административной ответственности, несмотря на постоянное посещение футбольных матчей длительное время. Суд на первый раз поверил в Борисова и ограничился штрафом в размере 3 000 рублей без запрета.

Смолин в суд не явился, о месте и времени слушания дела был извещен надлежащим образом. Из акта медицинского освидетельствования следует, что у Смолина установлено состояние опьянения (выявлено 0.840 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе).

Суд оштрафовал Смолина на 3 000 рублей и запретил ему посещать спортивные соревнования в течение 6 месяцев», – сказано в заявлении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По информации 78.ru, это болельщики «Зенита».