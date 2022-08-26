Каземиро: «Роналду – великий игрок. Он победитель, лидер и очень важен для «МЮ»

Каземиро назвал одним из лучших игроков в истории.

«Мы говорим об одном из лучших футболистов всех времен. Он знает, что я его очень уважаю. Надеюсь, он останется с нами, потому что Криштиану великий игрок.

Он дает команде много голов. Он победитель, лидер. Он очень важен для нас.

Мы сблизились друг с другом также и из-за языка. С первого дня здесь он помогает мне во всем, помогает очень сильно. Я действительно надеюсь, что он останется в «МЮ», – сказал полузащитник .

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