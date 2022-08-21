Роналду остается в «МЮ». Трансфер Каземиро сильно повлиял на его решение

Нападающий Криштиану Роналду не покинет этим летом.

37-летний форвард принял то, что нынешний сезон он проведет в английском клубе.

По данным инсайдера Педру Алмейды, серьезно повлиял на решение португальца трансфер в «МЮ». Роналду играл вместе с бразильцем за ранее.

В двух стартовых матчах «Юнайтед» потерпел два поражения. Роналду выходил на поле в обеих играх и не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что Криштиану мог перейти в , «Баварию» или дортмундскую «Боруссию».