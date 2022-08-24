Эрик тен Хаг: «Каземиро знает, как побеждать. Он выиграл много трофеев, это важно для команды. У Роналду и Варана тоже это есть»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высоко отозвался о новичке «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

«Мы говорили о лидерстве, в матче [против «Ливерпуля»] у нас было лидерство на поле. И Каземиро лидер. Он знает игру. Знает, как побеждать. За свою карьеру он выиграл так много трофеев, и это важно иметь в команде (вероятно, речь про дух победителя – прим. Sports.ru).

Это есть у Варана, у Каземиро и у Роналду. Так что команде нужны такие игроки. Это как руководство к действию для молодых футболистов, которые еще не выигрывали трофеев», – сказал главный тренер «МЮ».

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