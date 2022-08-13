Широков об отмене отстранения от футбола: «КДК принял решение на основе закона, а не по чьему-то велению»

высказался об отмене своего отстранения от футбола за угрозы судьям после матча.

«Есть закон, согласно которому приняли решение. Есть КДК – орган, который принимает решение на основе документов и закона. Он и принял такое решение, а не как вы думаете – по чьему-то велению.

Если я подаю [апелляцию] в этот орган, наверное, я ожидаю, что решение примут в пользу того, что я думаю. Подтвержденное фактами. Если на вас сейчас навесят какие-нибудь несправедливые санкции, как вам кажется, а потом их отменят ввиду вашей заявки – вы что, расстроитесь?

Всю ситуацию прояснил КДК. Есть регламент, согласно которому принимается решение. Ни вправо, ни влево там нельзя. Нет разных градаций принятия решений, есть регламент, в котором четко описаны разные ситуации», – сказал экс-игрок сборной России.