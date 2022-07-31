Блогер ударил судью в лицо во время матча лиги.

Во время игры – «Сахалинец» (2:1) арбитр Станислав Исаев назначил спорный пенальти в ворота гостей при счете 1:0 в их пользу.

Вратарь «Сахалинца» отбил 11-метровый удар, но ассистент судьи зафиксировал выход голкипера с линии до удара. В итоге пенальти перебили, и «Рязань» сравняла счет.

Блогер и основатель «Сахалинца» Михаил Литвин, находившийся на скамейке запасных, получил прямую красную карточку за мат в адрес судей. После игры он ударил Исаева по лицу.

«Как я понял, Литвин приехал не к началу матча – его уже по ходу игры внесли в протокол и во втором тайме он попал на скамейку запасных «Сахалинца».

Дальше случился момент с пенальти – сам он назначен неверно, вопросов нет. Но решение перебивать – правильное, потому что вратарь сделал пару шагов с линии.

Литвин после назначения и перебивания пенальти несколько раз нецензурно выкрикнул в адрес арбитра, за что мгновенно получил красную и удалился в подтрибунку.

Сразу же после матча, как сообщают мои источники, Литвин набросился на Исаева и ударил того двумя руками в лицо. Находящаяся на месте событий полиция сразу вызвала следственную группу, но Литвин скрылся через черный ход.

Всех участников матча официально опросили под протокол, так что делопроизводство открыто. Физически судья в порядке – серьезных травм он не получил», – сообщил экс-арбитр Илья Обломов.