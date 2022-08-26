Сергей Семак: «У Дзюбы бывали эмоциональные поступки, но он всегда вел себя адекватно. Я благодарен ему за то, что он сделал для «Зенита»

поделился мнением об .

– Артем, как и многие другие игроки, – большая часть успехов команды. Каждому футболисту сложно проходить процесс от самого важного до игрока ротации. Кто-то это принимает, кто-то нет.

Что касается возвращения, нужно понимать по комплектации команды, по игре, нужен этот игрок или нет. Поверьте, у меня ни к одному из футболистов нет антипатии.

Вот ко мне могут возникать вопросы. И я понимаю почему. Но я не злопамятный и не обидчивый. Любой вопрос могу решить и поговорить с кем-то из игроков – не важно, нынешних или бывших. Вопрос, нужно ли это им?

– Речь даже не об антипатии. Просто последние три года часто вспоминалась пословица про двух медведей в одной берлоге.

– Это абсолютно не соответствует действительности. У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками.

Главный показатель взаимоотношений – результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось.

– Весной, когда он редко играл в основе, вы объясняли ему свою позицию в приватной беседе?

– Мы с ним много говорили на разные темы. В частности, про позиции на поле с приходом Юри Алберто, когда мы меняли схемы.

– Его уход на следующий день после последнего матча сезона для вас стал сюрпризом? Или вы знали заранее?

– Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально.

– У вас был с ним разговор, в котором вы обсуждали его роль на случай, если он останется?

– Мы разговаривали еще зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется.

Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде. Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его все устраивает. И в этом состоянии он раскрывается.

– После того, как он ушел, вы общались?

– Нет.

– У Дзюбы эксклюзивные отношения с каждым из тренеров. С Карпиным они терпеть друг друга не могут. С Черчесовым они очень близки. Какие отношения с Артемом у вас?

– Абсолютно хорошие рабочие отношения. У меня к нему нет никаких претензий. Наоборот – чувство благодарности за то, что он сделал для «Зенита». Хочу сказать ему большое спасибо! – заявил главный тренер .

Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет