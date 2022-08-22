Сергей Семак: «Будем следить за Дзюбой, Ракицким и Оздоевым в Турции. Они принесут пользу клубам»

высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в .

– «Зениту» придется играть пять раз за сезон со «Спартаком». Что думаете об этом и о новом формате Кубка страны? Разобрались ли вы с ним?

– Что касается формата, то есть какие-то вопросы, но хорошо то, что будет много матчей. Чем больше официальных матчей, тем лучше для любой команды, на мой взгляд.

Есть определенные нюансы, связанные с переездами, особенно в те города, где нет аэропортов. Но ничего страшного – серьезных сложностей нет. На мой взгляд, большое количество матчей в Кубке России – это хорошо.

– На этой неделе определился с новым клубом. Удивлены ли тем, что он так долго оставался свободным агентом? Что думаете по поводу его нового этапа в карьере?

– Действительно, долго. Думаю, все ждали, что он быстрее определится с клубом, но сколько потребовалось времени, столько потребовалось.

Стоит поздравить Артема с подписанием контракта, пожелать ему удачи. Будем с удовольствием смотреть и за Артемом, и за Ярославом [Ракицким], и за Магомедом [Оздоевым] в чемпионате Турции. Будем следить и пожелаем самого-самого-самого лучшего.

По своим качествам они будут приносить пользу своим клубам, безусловно, – сказал главный тренер .