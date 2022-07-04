Орлов о Дзюбе: «Он из игроков, которые считают: что бы они ни делали – все должны их обязательно хвалить и восторгаться»

высказался о спаде в игре экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Многие болельщики так и не поняли, что же произошло у вас с Дзюбой? Возможно, там и говорить не о чем, но резонанс был большой. Там не было ошибки с его стороны?

– Сразу расставлю все точки над «i». У меня к никакой антипатии как к человеку нет.

Я уже очень давно работаю, и когда начинал сближение с командой в союзные времена, летал с на выезды еще и при Германе Зонине, и при Юрии Морозове, при Павле Садырине. И потом, став уже комментатором, понял, что в новой роли должен держать дистанцию, что позволяло бы мне с максимальной объективностью сказать о происходящем на футбольном поле.

Дзюба из той породы игроков, которые считают: что бы они ни делали – все должны их не только поддерживать, но еще и обязательно хвалить и восторгаться. Я увидел, что все понимает, в команде зреет конфликт, поскольку Семак – тренер настоящий.

Отмечу, похожий конфликт зрел еще при . Поэтому итальянец убрал Дзюбу и Олега Шатова, чтобы они не мешали ему работать – тренеру нашептали, что эти игроки очень авторитетные и даже могут его убрать.

К слову: немало есть таких тренеров, которые, придя в новую команду, сразу избавляются от прежних лидеров. Манчини якобы сказал Дзюбе, что у него по индексу тела завышен процент жирности – по-моему, 22 был показатель. Кстати, информация пришла от одной из подруг жены Манчини. Это для примера о том, как порой журналист добывает информацию (смеется). Надо общаться, скажу молодым коллегам, это здорово помогает репортеру.

– Но что же с Дзюбой?

– Есть такое неписаное правило у профессионалов: чем ты старше, чем больше тебе надо тренироваться. Посмотрите на того же Роналду, который за свои деньги нанимает тренеров. Дзюба – бесспорно талантлив и одарен, но разве это отрицает то, что физиологически, физически ему необходимо держать высокий уровень.

На тренировках видел, что Артем по ходу упражнений немного не добегает или сделает рывок – и снижает скорость. У него это было уже в системе. И я не стал скрывать, что Дзюба меньше двигается. Поначалу это было не очень заметно, но…

Итак, Дзюба тормозом становился в игре, почему Семак его и стал менять все чаще. Но Артем устраивал этакий флешмоб, уходя, показывал какие-то знаки трибунам и скамейке. И, к слову, Бранислав Иванович тоже в какой-то степени был недоволен, когда его отправляли на лавку. Они же боги…

В чем вызов Дзюбы. После чемпионата мира он действительно стал самым популярным футболистом страны, что сильно помогло развитию футбола у нас. Но вот ошибка руководства – дали звание ЗМС всем, хотя медалей сборная не завоевала.

Естественно, Станислав Черчесов был очень рад, что может так отблагодарить своих игроков, но с точки зрения профессии – это большой просчет. Дайте им медали, ордена, машины, квартиры, но квалификацию «Заслуженный мастер спорта» они все-таки не выполнили. И вот сегодня эти ЗМС играют, а то и в запасе сидят, и чем они отличаются от остальных?

Зачем было девальвировать звание? В СССР заслуженные мастера спорта – это люди, выигравшие Европу, Олимпийские игры, европейский кубок – ну сейчас за призовое место еще дают, как на Евро-2008.

Между тем российский футбол отстает от лучших зарубежных образцов. В отличие от футбола советского, когда лучшими признавались футболисты России, Грузии, Украины, Армении, с началом российского периода истории у нас мало талантов футбольных вырастает, – сказал Орлов.