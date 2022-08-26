«Спартак» близок к заключению с Бальде контракта на несколько лет

Бывший нападающий «Кальяри» скоро может стать футболистом .

По данным инсайдера , красно-белые очень близки к подписанию контракта с 27-летним сенегальцем. Соглашение будет рассчитано на несколько лет, а футболист постарается обеспечить себе право выступить на ЧМ-2022.

Сообщалось, что экс-форвард «Лацио», «Монако» и «Интера» может присоединиться к московской команде в начале следующей недели, если успешно пройдет медосмотр.

В 26 матчах за «Кальяри» в прошлом сезоне Серии А Бальде забил 3 гола и отдал один результативный пас. Его статистику можно подробно изучить здесь.