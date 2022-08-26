«Спартак» близок к заключению с Бальде контракта на несколько лет

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Сенегала по футболу Джанлука Ди Марцио Кейта Бальде Футбол

Бывший нападающий «Кальяри» Кейта Бальде скоро может стать футболистом «Спартака».

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, красно-белые очень близки к подписанию контракта с 27-летним сенегальцем. Соглашение будет рассчитано на несколько лет, а футболист постарается обеспечить себе право выступить на ЧМ-2022.

Сообщалось, что экс-форвард «Лацио», «Монако» и «Интера» может присоединиться к московской команде в начале следующей недели, если успешно пройдет медосмотр.

В 26 матчах за «Кальяри» в прошлом сезоне Серии А Бальде забил 3 гола и отдал один результативный пас. Его статистику можно подробно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные