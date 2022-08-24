Кейта Бальде может перейти в .

Московский клуб клуб может подписать бывшего нападающего , и на правах свободного агента, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Однако агент футболиста Федерико Пасторелло не подтвердил эту информацию. «Я ничего не знаю об этом», – сказал Пасторелло.

В случае перехода Кейта в «Спартак» его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 27-летнего игрока был . В 26 матчах прошлого сезона Серии А он забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Подробную статистику Бальде можно найти здесь.