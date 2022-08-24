«Спартак» может подписать экс-форварда «Монако» Бальде свободным агентом. Его зарплата составит 1,5 млн евро в год (Иван Карпов)

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Кейта Бальде может перейти в «Спартак»

Московский клуб клуб может подписать бывшего нападающего «Лацио», «Монако» и «Интера» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Однако агент футболиста Федерико Пасторелло не подтвердил эту информацию. «Я ничего не знаю об этом», – сказал Пасторелло.

В случае перехода Кейта в «Спартак» его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 27-летнего игрока был «Кальяри». В 26 матчах прошлого сезона Серии А он забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Подробную статистику Бальде можно найти здесь

 

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