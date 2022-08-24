Кейта Бальде может перейти в «Спартак».
Московский клуб клуб может подписать бывшего нападающего «Лацио», «Монако» и «Интера» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Однако агент футболиста Федерико Пасторелло не подтвердил эту информацию. «Я ничего не знаю об этом», – сказал Пасторелло.
В случае перехода Кейта в «Спартак» его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.
Последним клубом 27-летнего игрока был «Кальяри». В 26 матчах прошлого сезона Серии А он забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Подробную статистику Бальде можно найти здесь.