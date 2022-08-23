Лига конференций. Раунд плей-офф. АПОЭЛ примет «Юргорден», «Вильярреал» сыграет с «Хайдуком» в четверг

АПОЭЛ примет «Юргорден» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
В четверг «Фиорентина» сыграет в гостях с «Твенте», «Вест Хэм» – с «Виборгом», а «Вильярреал» – с «Хайдуком».
Победители пар примут участие в групповом этапе турнира.
Лига Конференций
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 23 августа, 19.00, «ГСП Стэдиум»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «де Гролш Весте»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Френдс Арена»
Первый матч: 0:3
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Синобо Стэдиум»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Шошто»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Константин Рэдулеску»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Виборг Стадион»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Тото Тернер»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Хипо-Арена»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «СР-Банк Арена»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Санкт-Якоб Парк»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 25 августа, 21.00, «Альянц Ривьера»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 25 августа, 21.00, «стадион Фадиля Вокрри»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 25 августа, 21.00, «Констант Ванден Сток»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 25 августа, 21.00, «Национальный стадион»
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
- 25 августа, 21.30, «Stade de Luxembourg»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 25 августа, 21.30, «Национальный стадион»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 25 августа, 21.45, «Виндзор Парк»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 25 августа, 21.45, «Босейль»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Альянц-Штадион»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Сидаде-де-Барселуш»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Полюд»
Первый матч: 2:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.