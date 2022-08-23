Лига конференций. Раунд плей-офф. АПОЭЛ примет «Юргорден», «Вильярреал» сыграет с «Хайдуком» в четверг

примет «Юргорден» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

В четверг сыграет в гостях с , – с «Виборгом», а – с «Хайдуком».

Победители пар примут участие в групповом этапе турнира.

Лига Конференций

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:2

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:0

Первый матч: 1:3

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:4

Первый матч: 0:2

Первый матч: 0:1

Первый матч: 2:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:4

Первый матч: 2:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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