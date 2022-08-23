Лига конференций. Раунд плей-офф. АПОЭЛ примет «Юргорден», «Вильярреал» сыграет с «Хайдуком» в четверг

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АПОЭЛ примет «Юргорден» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

В четверг «Фиорентина» сыграет в гостях с «Твенте», «Вест Хэм» – с «Виборгом», а «Вильярреал» – с «Хайдуком». 

Победители пар примут участие в групповом этапе турнира. 

Лига Конференций

Раунд плей-офф

Ответные матчи

АПОЭЛ Кипр – Юргорден Швеция
Дата проведения
23 августа, 19.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

Твенте Нидерланды – Фиорентина Италия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «де Гролш Весте»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

АИК Швеция – Словацко Чехия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:3

Славия Чехия – Ракув Польша
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Фехервар Венгрия – Кельн Германия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Шошто»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

ЧФР Румыния – Марибор Словения
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

Виборг Дания – Вест Хэм Англия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Виборг Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:3

Хапоэль Беер-Шева Израиль – КСУ Крайова Румыния
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Тото Тернер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Вольфсберг Австрия – Мольде Норвегия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Хипо-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

Викинг Норвегия – Стяуа Румыния
Дата проведения
25 августа, 20.00, «СР-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Базель Швейцария – ЦСКА София Болгария
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Ницца Франция – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
25 августа, 21.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Балкани Косово – Шкупи Северная Македония
Дата проведения
25 августа, 21.00, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Андерлехт Бельгия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
25 августа, 21.00, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

Хамрун Спартанс Мальта – Партизан Сербия
Дата проведения
25 августа, 21.00, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:4

Дюделанж Люксембург – Лех Польша
Дата проведения
25 августа, 21.30, «Stade de Luxembourg»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

Слован Братислава Словакия – Зриньски Босния и Герцеговина
Дата проведения
25 августа, 21.30, «Национальный стадион»
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Первый матч: 0:1

Линфилд Северная Ирландия – РФШ Латвия
Дата проведения
25 августа, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

Антверпен Бельгия – Истанбул Турция
Дата проведения
25 августа, 21.45, «Босейль»
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Первый матч: 1:1

Рапид Вена Австрия – Вадуц Лихтенштейн
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Альянц-Штадион»
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Первый матч: 1:1

Жил Висенте Португалия – АЗ Алкмар Нидерланды
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Сидаде-де-Барселуш»
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Первый матч: 0:4

Хайдук Сплит Хорватия – Вильярреал Испания
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Полюд»
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Первый матч: 2:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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