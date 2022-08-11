Лихтенштейнский «Вадуц» выбил из ЛК «Коньяспор» – 3-ю команду Турции. До группового раунда остался один этап

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«Вадуц» может установить еврокубковый рекорд Лихтенштейна.

Команда, которая выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии, вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

В 3-м отборочном раунде «Вадуц» прошел (1:1 дома, 4:2 в гостях) «Коньяспор» – команду, которая в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Турции.

Клубы из Лихтенштейна никогда не добирались до группового этапа еврокубковых турниров.

«Вадуц» играет в еврокубках в этом сезоне как победитель Кубка Лихтенштейна, несмотря на то, что выступает в чемпионате Швейцарии.

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