Чемпион Мир РПЛ получит 815,4 млн рублей – почти в 5 раз больше, чем в прошлом сезоне

Стал известен размер призовых за победу в Мир в этом сезоне.

Победитель турнира получит 815,4 млн рублей – это почти в пять раз больше, чем было в прошлом сезоне.

Серебряный призер чемпионата России получит 782,12 млн рублей, занявшая третье место команда – 748,86 млн.

Перед стартом этого сезона РПЛ заключила ряд новых спонсорских контрактов. Благодаря этому отчисления в пользу клубов выросли на 6,9 млрд рублей до рекордной суммы в 9,052 млрд.

В прошлом сезоне Премьер-лигу выиграл . Второе место занял , третье – .