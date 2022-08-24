Чемпион Мир РПЛ получит 815,4 млн рублей – почти в 5 раз больше, чем в прошлом сезоне

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Стал известен размер призовых за победу в Мир РПЛ в этом сезоне.

Победитель турнира получит 815,4 млн рублей – это почти в пять раз больше, чем было в прошлом сезоне.

Серебряный призер чемпионата России получит 782,12 млн рублей, занявшая третье место команда – 748,86 млн.

Перед стартом этого сезона РПЛ заключила ряд новых спонсорских контрактов. Благодаря этому отчисления в пользу клубов выросли на 6,9 млрд рублей до рекордной суммы в 9,052 млрд.

В прошлом сезоне Премьер-лигу выиграл «Зенит». Второе место занял «Сочи», третье – «Динамо».

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