«Ювентус» хочет подписать Депая и Паредеса, альтернативы – Милик и Фраттези

Определены новые трансферные цели «Ювентуса».

После приобретения полузащитника «Айнтрахта» и продажи Адриена Рабьо в «МЮ» туринский клуб намерен подписать хавбека и форварда.

В атаку приоритетная цель «Юве» – форвард «Барселоны» . Итальянцы готовы предложить футболисту сборной Нидерландов двухлетний контракт.

Для укрепления центра поля выбрал игрока .

Как сообщает инсайдер , альтернатива Депаю – Аркадиуш Милик из , а Паредесу – Давиде Фраттези из .