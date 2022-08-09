«Ювентус» хочет подписать Депая и Паредеса, альтернативы – Милик и Фраттези

Определены новые трансферные цели «Ювентуса».
После приобретения полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича и продажи Адриена Рабьо в «МЮ» туринский клуб намерен подписать хавбека и форварда.
В атаку приоритетная цель «Юве» – форвард «Барселоны» Мемфис Депай. Итальянцы готовы предложить футболисту сборной Нидерландов двухлетний контракт.
Для укрепления центра поля «Ювентус» выбрал игрока «ПСЖ» Леандро Паредеса.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, альтернатива Депаю – Аркадиуш Милик из «Марселя», а Паредесу – Давиде Фраттези из «Сассуоло».