Депай просит 10 млн евро в год – слишком много для «Ювентуса». Туринцы предпримут последнюю попытку договориться, но шансов мало

«Ювентус» собирается сделать последнее предложение форварду Мемфису Депаю.
По сведениям Sport Mediaset, туринцы уже договорились с форвардом «Марселя» Аркадиушем Миликом, но перед тем, как оформить документы, попробуют подписать игрока «Барселоны» еще раз.
«Бьянконери» больше нравится именно Депай, однако его запросы по зарплате они считают чрезмерно завышенными и почти не верят в успех переговоров.
Нидерландец хочет получать за сезон около 10 млн евро с учетом бонусов. Туринцы готовы платить 5-6 млн. Если сейчас не удастся найти компромисс, вопрос о трансфере игрока будет снят.