Депай просит 10 млн евро в год – слишком много для «Ювентуса». Туринцы предпримут последнюю попытку договориться, но шансов мало

собирается сделать последнее предложение форварду Мемфису Депаю.

По сведениям Sport Mediaset, туринцы уже договорились с форвардом , но перед тем, как оформить документы, попробуют подписать игрока «Барселоны» еще раз.

«Бьянконери» больше нравится именно Депай, однако его запросы по зарплате они считают чрезмерно завышенными и почти не верят в успех переговоров.

Нидерландец хочет получать за сезон около 10 млн евро с учетом бонусов. Туринцы готовы платить 5-6 млн. Если сейчас не удастся найти компромисс, вопрос о трансфере игрока будет снят.