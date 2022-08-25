Депай просит 10 млн евро в год – слишком много для «Ювентуса». Туринцы предпримут последнюю попытку договориться, но шансов мало

Теги Марсель Ювентус Барселона лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Мемфис Депай Аркадиуш Милик Футбол

«Ювентус» собирается сделать последнее предложение форварду Мемфису Депаю.

По сведениям Sport Mediaset, туринцы уже договорились с форвардом «Марселя» Аркадиушем Миликом, но перед тем, как оформить документы, попробуют подписать игрока «Барселоны» еще раз.

«Бьянконери» больше нравится именно Депай, однако его запросы по зарплате они считают чрезмерно завышенными и почти не верят в успех переговоров.

Нидерландец хочет получать за сезон около 10 млн евро с учетом бонусов. Туринцы готовы платить 5-6 млн. Если сейчас не удастся найти компромисс, вопрос о трансфере игрока будет снят.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные