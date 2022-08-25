«Динамо» интересен 31-летний сербский хавбек «Кристал Пэлас» Миливоевич

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«Динамо» может подписать полузащитника из АПЛ.

Московский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича.

«Лука Миливоевич – одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Миливоевич проводит в «Кристал Пэлас» седьмой сезон. Подробная статистика 31-летнего серба доступна здесь.

Ранее стало известно, что трансфер полузащитника «Маккаби» Нетанья Эдена Карцева в «Динамо» отменен из-за того, что клуб Мир РПЛ не смог перевести деньги в срок.

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