«Динамо» интересен 31-летний сербский хавбек «Кристал Пэлас» Миливоевич

может подписать полузащитника из .

Московский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека «Кристал Пэлас» Луки Миливоевича.

« – одна из альтернатив Карцеву, переход которого может не состояться», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Миливоевич проводит в седьмой сезон. Подробная статистика 31-летнего серба доступна здесь.

Ранее стало известно, что трансфер полузащитника «Маккаби» Нетанья Эдена Карцева в «Динамо» отменен из-за того, что клуб Мир РПЛ не смог перевести деньги в срок.