В «Маккаби Нетанья» сообщили об отмене сделки с по .

Об этом написала пресс-служба израильского клуба в соцсетях.

«12 августа «Динамо» и «Маккаби Нетанья» подписали соглашение, условием которого было перечисление денег и их поступление в израильский банк до 23 августа.

16 августа было получено подтверждение от банка группы «Динамо» об отправке средств в сторону Израиля. Сегодня российская сторона объявила, что не может способствовать переводу денег в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не может завершить его по не зависящим от них обстоятельствам.

Кроме того, российская сторона объявила, что не может дать обещаний о том, сколько времени потребуется для решения проблемы. В ответ клуб «Маккаби Нетанья» сообщил об отмене сделки из-за сегодняшнего дедлайна и приказал немедленно вернуть игрока в Израиль.

Мы рады возвращению Карцева в свои ряды. Его возвращение укрепит состав и поможет клубу достичь профессиональных целей», – написали в пресс-службе .