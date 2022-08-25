Шмейхель о видео с вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин: «Люблю ее, она чудесная. Не могу понять критику, она просто повеселилась»

Экс-вратарь поддержал премьер-министра Финляндии.

На прошлой неделе был опубликован видеоролик с вечеринки, участие в которой приняла Санна Марин – она танцевала и веселилась.

36-летняя глава правительства страны заявила, что проводила вечер вместе с друзьями в частном порядке и употребляла лишь алкоголь. При этом она добровольно прошла тест на наркотики – он не подтвердил наличие веществ такого рода в ее организме.

Шмейхелю, ставшему гостем эфира финского Viaplay, задали вопрос о матче «МЮ» с (2:1) в , но он решил высказаться на тему скандала.

– Как вам Роналду?

– Я люблю Роналду.

А еще я люблю вашего премьер-министра. Она чудесная. Эта история во всех новостях, но я, как датчанин, не могу понять критику в ее адрес. Она просто немного повеселилась. Что тут не так? – сказал Шмейхель.