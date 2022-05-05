Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале ЛЧ, он был заметно слабее «Ман Сити»

Экс-вратарь «Манчестер Сити» высказался о вылете команды из .

Вчера «горожане» уступили «Реалу» (1:3) и покинули турнир на этапе полуфинала.

«Реал» не имеет права выступать в финале. Он был заметно слабее на протяжении двух матчей. Первый его голевой момент [в ответной игре] – на 90-й минуте – привел к взятию ворот. Второй гол – это его второй момент, третий гол – после третьего удара в створ.

полностью контролировал игру, но стадион может стать вашим 12-м игроком. После момента у Винисиуса в начале второго тайма трибуны просто сошли с ума, это было поразительно.

Я думал после первого матча, что «Реал» пройдет дальше, но он играл очень слабо. Только в игре с «Челси» он был хорош.

Но никогда нельзя сомневаться в футболистах этой команды. Всегда говорится о том, что опыт крайне важен в этом турнире, и они проявили страсть, волю к победе. Эти игроки уже бывали в подобных ситуациях, и то, что многие из них уже выигрывали Лигу чемпионов несколько раз, означает, что они не боятся таких моментов. Они верят друг в друга, в тренера. Это было поразительно», – сказал датчанин в эфире CBS Sport.

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