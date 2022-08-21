Шмейхель о Каземиро: «Удивлен, что пишут о таких сумме трансфера и зарплате. Стоило подписать игрока с опытом в АПЛ, возможно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Петер Шмейхель Каземиро Футбол

Петер Шмейхель рассказал, что его удивило в трансфере полузащитника Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

«Я удивлен, что пишут о такой сумме трансфера и о такой зарплате применительно к этому игроку, учитывая его возраст и тот факт, что мы не знаем, справится ли он.

Возможно, стоило подписать кого-то, кто уже имеет опыт игры в АПЛ, а уже в следующем сезоне пригласить кого-то вроде в Каземиро, за игрой которого тоже приятно наблюдать», – сказал бывший вратарь «МЮ».

Каземиро не сыграет против «Ливерпуля», потому что руководство Премьер-лиги не работает в выходные. «МЮ» уже опоздал

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