Шмейхель о Каземиро: «Удивлен, что пишут о таких сумме трансфера и зарплате. Стоило подписать игрока с опытом в АПЛ, возможно»

рассказал, что его удивило в трансфере полузащитника Каземиро из в .

«Я удивлен, что пишут о такой сумме трансфера и о такой зарплате применительно к этому игроку, учитывая его возраст и тот факт, что мы не знаем, справится ли он.

Возможно, стоило подписать кого-то, кто уже имеет опыт игры в , а уже в следующем сезоне пригласить кого-то вроде в , за игрой которого тоже приятно наблюдать», – сказал бывший вратарь «МЮ».

Каземиро не сыграет против «Ливерпуля», потому что руководство Премьер-лиги не работает в выходные. «МЮ» уже опоздал