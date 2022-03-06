Петер Шмейхель про «МЮ»: «Много игроков либо недостаточно хороши, либо им все равно. Рангник знает, что не будет тренером, так что он может изменить?»

предположил, что некоторые футболисты безразличны по отношению к «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы уступили со счетом 1:4 в матче .

«Думаю, что должен был что-то изменить в перерыве.

У него могли найтись какие-то слова, но второй тайм сложился даже хуже. «Ман Юнайтед» отсутствовал на игре, если не брать изменения счета на табло.

Слишком много игроков либо недостаточно хороши, либо им все равно. С командой работает временный тренер. Он мало что может сделать. Он знает, что потом его там не будет. Так что же он может изменить?

Есть игроки, у которых заканчиваются контракты. Погба начал игру в стартовом составе, но большой вопрос, собирается ли он остаться. Лингард сказал, что не хочет быть в клубе.

Но при всем при этом «Ман Сити» показал, что они лучшие в стране», – заявил бывший вратарь .

«Сити» снес «МЮ» – спасибо шикарным КДБ и Марезу. Легенды «Юнайтед» в бешенстве из-за такого разгрома