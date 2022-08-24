ПСВ ван Нистелроя проиграл «Рейнджерс» ван Бронкхорста в плей-офф ЛЧ и выступит в ЛЕ

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ПСВ потерпел поражение в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов от «Рейнджерс» (0:1).

Противостояние команд завершилось победой шотландцев с общим счетом 3:2 и их попаданием на групповой этап турнира. Эйндховенцы выступят в Лиге Европы.

Следует отметить, что клубы тренируют бывшие партнеры по сборной Нидерландов: Руд ван Нистелрой работает в ПСВ, Джованни ван Бронкхорст – в «Рейнджерс».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ уступил «Рейнджерс», «Буде-Глимт» и «Динамо» Загреб играют дополнительное время

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