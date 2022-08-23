Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев в гостях у «Бенфики», ПСВ и «Рейнджерс» сыграют завтра

Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в раунде плей-офф за выход в Лигу чемпионов.

Также во вторник будет противостоять .

В среду проведут гостевой матч с , – с .

Победители пар присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 2:0

Первый матч: 2:3

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:2

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов