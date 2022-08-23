Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев в гостях у «Бенфики», ПСВ и «Рейнджерс» сыграют завтра

Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в раунде плей-офф за выход в Лигу чемпионов.
Также во вторник «Карабах» будет противостоять «Виктории».
В среду «Рейнджерс» проведут гостевой матч с ПСВ, «Буде-Глимт» – с «Динамо» Загреб.
Победители пар присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Райко Митич»
Первый матч: 2:3
- Дата проведения
- 23 августа, 22.00, «Доосан-Арена»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Филипс Стадион»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Шенол Гюнеш»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Максимир»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.