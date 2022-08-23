Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» Киев в гостях у «Бенфики», ПСВ и «Рейнджерс» сыграют завтра

Теги Рейнджерс Динамо Киев Бенфика ПСВ Виктория Пльзень Трабзонспор Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Копенгаген Динамо Загреб результаты Маккаби Хайфа Карабах Буде-Глимт Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в раунде плей-офф за выход в Лигу чемпионов. 

Также во вторник «Карабах» будет противостоять «Виктории».

В среду «Рейнджерс» проведут гостевой матч с ПСВ, «Буде-Глимт» – с «Динамо» Загреб.

Победители пар присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Бенфика Португалия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:0

Црвена Звезда Сербия – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:3

Виктория Пльзень Чехия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
23 августа, 22.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:0

ПСВ Нидерланды – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
24 августа, 22.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

Трабзонспор Турция – Копенгаген Дания
Дата проведения
24 августа, 22.00, «Шенол Гюнеш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

Динамо Загреб Хорватия – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
24 августа, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные