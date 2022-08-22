Из-за антисемитских кричалок мэрия Амстердама запретила пускать фанатов ПСВ на игру с «Аяксом» 6 ноября

Фанаты ПСВ не смогут поддержать команду во время выездного матча с «Аяксом» в .

Во время игры за Суперкубок Нидерландов, завершившейся победой клуба из Эйндховена со счетом 5:3, его болельщики, несмотря на неоднократные предупреждения, скандировали радикальные антисемитские лозунги (в том числе пожелания мучительной смерти), распевали оскорбительные песни и выкрикивали ругательства в адрес игроков . Так, одной из мишенью для нападок стал полузащитник Стевен Бергвейн.

Также зрителями был нанесен ущерб туалетам и элементам обеспечения безопасности на стадионе .

В связи с этим мэрия Амстердама запретила пускать фанатов ПСВ на игру чемпионата, назначенную на 6 ноября. В клубе из Эйндховена отреагировали на это «с пониманием».