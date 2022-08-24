Орье станет 19-м новичком «Ноттингема». Экс-защитник «Тоттенхэма» прошел медосмотр

Защитник Серж Орье близок к возвращению в чемпионат Англии.

Как передает Daily Mail, 29-летний ивуариец сегодня прошел медосмотр для . Он присоединится к команде в качестве свободного агента, заключив договор на год с опцией продления еще на один.

«Ноттингем» принял решение укрепить фланги обороны в связи с травмой еще одного новичка – Омара Ричардса.

Для клуба, вернувшегося в этом году в , Орье станет 19-м трансфером. 17 футболистов уже присоединились на постоянной основе, еще один взят в аренду.

Орье последний сезон провел в и за 19 матчей в Ла Лиге отдал 1 голевой пас. До этого он выступал за «Тоттенхэм». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.