«Ноттингем» ведет переговоры об аренде Регилона. «Тоттенхэм» хочет, чтобы «лесники» полностью покрыли зарплату защитника

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может перейти в «Ноттингем Форест».
«Лесники» заинтересованы в аренде 25-летнего футболиста, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Клуб хочет добавить еще одного игрока на позицию левого защитника, на которой сейчас выступает Омар Ричардс.
Клубы ведут переговоры об этом трансфере. Лондонцы хотят, чтобы «Форест» полностью выплачивал игроку зарплату в случае перехода.
В это трансферное окно «Ноттингем» уже подписал 16 игроков.
В прошлом сезоне АПЛ Регилон провел 25 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.