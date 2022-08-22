«Ноттингем» ведет переговоры об аренде Регилона. «Тоттенхэм» хочет, чтобы «лесники» полностью покрыли зарплату защитника

Защитник может перейти в .

«Лесники» заинтересованы в аренде 25-летнего футболиста, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Клуб хочет добавить еще одного игрока на позицию левого защитника, на которой сейчас выступает .

Клубы ведут переговоры об этом трансфере. Лондонцы хотят, чтобы «Форест» полностью выплачивал игроку зарплату в случае перехода.

В это трансферное окно «Ноттингем» уже подписал 16 игроков.

В прошлом сезоне АПЛ Регилон провел 25 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.