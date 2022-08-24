«Айнтрахт» потребовал у «МЮ» 25 млн евро за Траппа. Клуб АПЛ считает цену завышенной

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«Манчестер Юнайтед» сомневается в возможности приобретения вратаря Кевина Траппа.

По данным The Telegraph, «Айнтрахт» запросил за голкипера сборной Германии 25 млн евро. Руководство английского клуба считает цену завышенной, учитывая возраст игрока (32 года) и истекающий через два сезона контракт.

Подчеркивается, что «Юнайтед» уже не так активно интересуется возможностью заключения сделки.

При этом главный тренер Эрик тен Хаг по-прежнему надеется на приобретение вратаря, способного составить конкуренцию Давиду Де Хеа, и высоко оценивает уровень Траппа.

Со статистикой выступлений голкипера «Айнтрахта» можно ознакомиться здесь.

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