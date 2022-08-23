«МЮ» обещает Траппу место в старте в перспективе. Немцу готовы платить 10-11 млн евро в год

Стали известны детали переговоров «Манчестер Юнайтед» с вратарем Кевином Траппом.
Ранее стало известно, что клуб предлагает 4-летний контракт голкиперу «Айнтрахта» и сборной Германии. Игрок раздумывает над предложением «МЮ».
По данным Sport1, «Юнайтед» готов платить 32-летнему немцу 10-11 миллионов евро в год.
Более того, Траппу было обещано место в стартовом составе в перспективе, несмотря на конкуренцию с Давидом Де Хеа.
Контракт испанца с «МЮ» рассчитан до 2023 года и предусматривает опцию продления еще на сезон. Тем не менее, как пишет Sport1, внутри клуба будущее Де Хеа пока под вопросом.
В прошлом сезоне Трапп провел в Бундеслиге 32 матча и пропустил 46 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.