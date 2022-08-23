Трапп думает над предложением «МЮ» о 4-летнем контракте

Кевин Трапп изучает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».
Ранее появилась информация, что вратарь «Айнтрахта» и сборной Германии сомневается в целесообразности трансфера.
Тем не менее, по данным Bild, 32-летний голкипер раздумывает над предложением «МЮ», который предлагает ему контракт на четыре года.
Сам он так прокомментировал слухи об интересе «Юнайтед»: «Это большой клуб, но я еще не углублялся в этот вопрос».
В прошлом сезоне Трапп провел в Бундеслиге 32 матча и пропустил 46 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.