Все матчи сборной Сербии на Чемпионате мира по футболу 2022

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Сборная Сербии на одном дыхании прошла отборочный турнир и не дала усомниться в своей силе. Они заставили Португалию пробиваться на Чемпионат мира через стыковые матчи. Но теперь судьбы приготовила сербам новое испытание. В группе G им предстоит сыграть с командами Швейцарии, Камеруна и Бразилии. Каждый матч уже будет напоминать для сборной Сербии плей-офф.

Групповой этап. Тур 1

  • 24 ноября, 22:00. Бразилия — Сербия, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 2

  • 28 ноября, 13:00. Камерун — Сербия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 3

  • 2 декабря, 22:00. Сербия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 сентября, финал будет сыгран 18 декабря. Может, это и хорошо для Сербии, что с бразильцами она встречается в первом туре. В первом же матче будет проведена проверка на прочность. Время начала матчей указано московское.

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