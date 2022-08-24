Все матчи сборной Португалии на Чемпионате мира по футболу 2022

Появление техничных, скоростных, а главное, умных футболистов в последние годы в Португалии поставлено на поток. Дело уже далеко не только в Криштиану Роналду, хотя он, по-прежнему, играет в команде главную роль. Португальцы вполне могут замахнуться на полуфинал. Хорошая проверка их ждет в группе H, где предстоит сыграть со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 19:00. Португалия — Гана, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 22:00. Португалия — Уругвай, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 18:00. Южная Корея — Португалия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Мировое первенство в Катаре состоится с 20 сентября по 18 декабря. Самый сложный матч португальцам предстоит сыграть во втором туре против сборной Уругвая. Впрочем две другие сборные тоже нельзя назвать слабыми. Время начала матчей указано московское.