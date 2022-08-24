Все матчи сборной Англии на Чемпионате мира по футболу 2022

Англичане предпримут очередную попытку напомнить всему миру, что именно они являются родоначальниками футбола. У команды Гарета Саутгейта есть все основания рассчитывать на успех, и для нее полуфинала будет недостаточно. Для начала в группе В нужно преодолеть сопротивление команд Ирана, Соединенных Штатов и Уэльса.

Групповой этап. Тур 1

21 ноября, 16:00. Англия — Иран, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

25 ноября, 22:00. Англия — США, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 3

29 ноября, 22:00. Уэльс — Англия, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Англичанам в группе будет оказано серьезное сопротивление, но объективно они должна занимать первое место, а дальше все будет зависеть от силы соперников в плей-офф. Время начала матчей указано московское.