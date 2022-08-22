«Два-три клуба из Крыма смогут играть под эгидой РФС в следующем году. Мы ждали этого долгие годы». Экс-глава КФС об интеграции в футбол России

Экс-глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказался о будущем местных клубов.

Сегодня состоялось заседание Президиума Футбольной национальной лиги, на котором было рассмотрено письмо КФС о включении команд полуострова в состав участков соревнований под эгидой . Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.

– Крымские болельщики и футбольные чиновники полуострова ждали этого долгие годы. Как только эта информация появилась в новостных лентах, мы начали все звонить друг другу. Восприняли новость с большим восторгом. Но понимаем, что есть и много оговорок. Надо подойти к ситуации с холодной головой, хотя новость для нас, крымчан, самая важная за последние годы.

Теперь ждем рабочую группу. Возможно, появятся новые какие‑то известия на футбольном форуме «Содружество», который пройдет с 24 по 25 августа в Евпатории. На нем будет делегация от Министерства спорта, комитета по спорту Госдумы, представители региональных футбольных ведомств, а также ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсона, Харькова, Запорожья. Вполне вероятно, что еще раз будет все обсуждаться…

Мы все ждали, когда нас возьмут. И вот, похоже, дождались.

– Насколько готовы крымские клубы?

– За семь лет я уже забыл о некоторых требованиях, если честно. Все‑таки их огромное количество. Что же касается инфраструктуры, считаю, три стадиона вполне соответствуют. Это арены в Севастополе, Симферополе и Ялте. Значит, потенциально минимум три команды могли бы участвовать в чемпионате России.

Мы понимаем, что чемпионат уже начался и прямо завтра мы играть не начнем. Надо проанализировать, послушать коллег – кого примут из крымских команд. И дальше будем исправлять какие‑то погрешности. К тому же необходимо понять, можно ли будет играть на территории Крыма российским клубам после всех санкций со стороны УЕФА.

Если же прогнозировать, когда команды из Крыма смогут играть под эгидой , то, как мне кажется, при самом благоприятном сценарии в следующем году два‑три коллектива могут участвовать, – сказал Ветоха.