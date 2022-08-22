«Два-три клуба из Крыма смогут играть под эгидой РФС в следующем году. Мы ждали этого долгие годы». Экс-глава КФС об интеграции в футбол России

Экс-глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказался о будущем местных клубов.
Сегодня состоялось заседание Президиума Футбольной национальной лиги, на котором было рассмотрено письмо КФС о включении команд полуострова в состав участков соревнований под эгидой ФНЛ. Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.
– Крымские болельщики и футбольные чиновники полуострова ждали этого долгие годы. Как только эта информация появилась в новостных лентах, мы начали все звонить друг другу. Восприняли новость с большим восторгом. Но понимаем, что есть и много оговорок. Надо подойти к ситуации с холодной головой, хотя новость для нас, крымчан, самая важная за последние годы.
Теперь ждем рабочую группу. Возможно, появятся новые какие‑то известия на футбольном форуме «Содружество», который пройдет с 24 по 25 августа в Евпатории. На нем будет делегация от Министерства спорта, комитета по спорту Госдумы, представители региональных футбольных ведомств, а также ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсона, Харькова, Запорожья. Вполне вероятно, что еще раз будет все обсуждаться…
Мы все ждали, когда нас возьмут. И вот, похоже, дождались.
– Насколько готовы крымские клубы?
– За семь лет я уже забыл о некоторых требованиях, если честно. Все‑таки их огромное количество. Что же касается инфраструктуры, считаю, три стадиона вполне соответствуют. Это арены в Севастополе, Симферополе и Ялте. Значит, потенциально минимум три команды могли бы участвовать в чемпионате России.
Мы понимаем, что чемпионат уже начался и прямо завтра мы играть не начнем. Надо проанализировать, послушать коллег – кого примут из крымских команд. И дальше будем исправлять какие‑то погрешности. К тому же необходимо понять, можно ли будет играть на территории Крыма российским клубам после всех санкций со стороны УЕФА.
Если же прогнозировать, когда команды из Крыма смогут играть под эгидой РФС, то, как мне кажется, при самом благоприятном сценарии в следующем году два‑три коллектива могут участвовать, – сказал Ветоха.