Широков о Федуне в «Спартаке»: «С трофеями не густо, но много позитивного: инфраструктура, академия развита, стадион появился»

Теги Спартак Роман Широков Леонид Федун премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Чемпионат.com Футбол

Роман Широков оценил период работы Леонида Федуна в «Спартаке».

Сегодня компания «Лукойл» объявила о покупке клуба и стадиона «Открытие Банк Арена», а также об уходе Федуна с поста президента красно-белых.

«Неоднозначная работа. Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень. С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился.

В то же время с трофеями было совсем не густо с такими возможностями. Поэтому неоднозначно. Все равно должны с огромной благодарностью вспоминать его управление», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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