Широков о Федуне в «Спартаке»: «С трофеями не густо, но много позитивного: инфраструктура, академия развита, стадион появился»

оценил период работы в «Спартаке».

Сегодня компания объявила о покупке клуба и стадиона , а также об уходе Федуна с поста президента красно-белых.

«Неоднозначная работа. Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень. С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился.

В то же время с трофеями было совсем не густо с такими возможностями. Поэтому неоднозначно. Все равно должны с огромной благодарностью вспоминать его управление», – сказал бывший полузащитник .