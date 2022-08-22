Мостовой об уходе Федуна: «Эмоций никаких. Единственное, что это произошло в день моего рождения. Минимальное количество трофеев – ужас, учитывая уровень нашего футбола»

высказался об уходе из «Спартака».

Федун продал клуб «Лукойлу» и покинул должность президента.

«Эмоций никаких. Единственное, что это произошло в день моего рождения.

Разговоры ходили давно, и это наверняка когда-то должно было произойти, тем более за почти 20 лет при Федуне «Спартак» выиграл не так много – по одному чемпионату, Кубку и Суперкубку России. А это ведь огромный срок. Посмотрите, сколько трофеев за это время завоевали ЦСКА и «Зенит». Даже «Локомотив» и «Рубин» завоевали больше.

Федун сделал много хорошего для красно-белых, единственный минус – результаты команды и минимальное количество трофеев. Учитывая уровень отечественного футбола, это ужас. Просто кошмар. С такими возможностями и деньгами можно было выиграть как минимум пять комплектов золотых медалей. Но у произошло иначе», – сказал бывший полузащитник сборной России.