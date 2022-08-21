Керк о победе «Локо» над «Химками»: «Атмосфера в раздевалке сразу улучшилась»

Гирано Керк рассказал, как повлияла на атмосферу в «Локомотиве» победа над «Химками».
«Локо» впервые выиграл в нынешнем сезоне Мир РПЛ, забив подмосковной команде три безответных гола в 6-м туре.
– Прежде всего поздравляю с первой победой в сезоне. Какие эмоции ты испытал, когда прозвучал финальный свисток?
– Я был очень рад, потому что мы победили, сделали это крупно и не пропустили.
– Тебя признали лучшим игроком матча. Это первый раз для тебя здесь, в России. Ожидал ли ты, что будет сделан такой выбор?
– Если честно, то я об этом не думал. Просто очень сильно хотел выиграть этот матч, а в итоге получилось так, что забил сам и отдал голевую. Сыграл так, как хотел, в принципе, отдал сегодня все силы. И считаю, что если бы мы победу эту не одержали, то и этого приза у меня не было.
– Расскажи чуть подробнее о своем голе. С одной стороны казалось, что был рикошет.
– Ну как по мне, там мяч защитника коснулся, но все равно я по воротам бил. Гол есть гол, что тут обсуждать (улыбается).
– Как эта победа может сейчас повлиять на команду после многих недель с неудачными результатами?
– Во-первых, атмосфера в раздевалке сразу улучшилась. После такого напряжения ребята смогли немного выдохнуть, даже где-то посмеяться. При этом было такое командное единение на поле, уверенная игра. Я считаю, что с самого начала мы не дали сопернику никаких шансов, чтобы они могли думать о победе, – сказал Керк.