Писарев о 0:3 с «Локомотивом»: «У «Химок» до 20-й минуты все было неплохо, создавали моменты»

Главный тренер «Химок» высказался о поражении от (0:3).

«По сравнению с прошлой игрой мы начали тайм хорошо: до 20-й минуты все было довольно-таки неплохо, моменты мы создавали. Но пропустили два мяча, особенно обидный второй, со стандарта. Как раз то, о чем мы говорили всю неделю после предыдущей игры, где тоже второй гол у нас был именно со стандарта. Поэтому это обидно.

Понятно, во втором тайме за счет большинства очень много моментов создали, но здесь уже реализация [подвела]. Есть над чем работать, понятно, какие слабые места.

Но отрадно, что удается переходить на схему – она вынужденная вторую игру – в два центральных защитника. Команде, играющей долгое время в другую схему, непросто в официальных матчах это делать. Но мы это делаем», – заявил Писарев.