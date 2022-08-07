Главный тренер прокомментировал поражение от (1:2).

– Конечно, это определенно неудача и настоящее разочарование. Я с самого начала знал, что будет нелегко. Мы пропустили два мяча, и это было не очень хорошо с точки зрения организации.

Понятно, что во втором тайме мы были лучше в полузащите с Эриксеном пониже и Роналду, который действовал выше. Мы создавали моменты, у Рэшфорда были два хороших шанса. Жаль, что мы не забили.

Я недоволен, совершенно недоволен. Мы проиграли, и в этом не было необходимости. Мы должны действовать лучше. Мы допускали ошибки при игре с мячом, а также организационные ошибки в обороне. Мы должны извлечь уроки.

– Нужно ли клубу больше игроков?

– Мы могли бы добиться большего с теми игроками, которые у нас есть, – сказал Эрик тен Хаг после матча 1-го тура .