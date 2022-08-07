Тен Хаг отметил влияние Роналду на игру с «Брайтоном»: «МЮ» стал лучше работать в полузащите, создавал опасные ситуации»

Эрик тен Хаг объяснил, произвел ли желаемый эффект на игру 1-го тура .

Португальский форвард вышел на 53-й минуте игры с при счете 0:2. В итоге манкунианцы уступили 1:2.

«Думаю, что произвел. Было заметно, что во втором тайме мы лучше работали в полузащите, когда Эриксен стал действовать глубже, а Роналду вышел вперед.

Мы создавали опасные ситуации, и у Рэшфорда было два очень хороших момента. Жаль, что мы не сравняли счет.

Форсировать возвращение Роналду нельзя, для набора формы нужно время. Эти 35-40 минут помогут ему, и на следующей неделе его состояние будет лучше», – отметил главный тренер «МЮ».

Роналду вышел на 53-й минуте игры с «Брайтоном» и нанес один удар – он был заблокирован