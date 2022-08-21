Тренер сборной Никифоров о Дзюбе: «Просматриваются все игроки – и Артем, и остальные»

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Тренер сборной России Юрий Никифоров будет следить за выступлениями Артема Дзюбы в Турции.

На этой неделе бывший нападающий «Зенита» подписал контракт с «Адана Демирспор».

«Просматриваются все игроки – и Дзюба, и все остальные. Никакой конкретной задачи по нему нет, я просто смотрю всех игроков.

Когда прилечу в Турцию, конечно, пойду на матчи с участием Артема. Почему нет? Я просматриваю все игры», – сказал Никифоров.

Дзюба не играл за сборную с лета прошлого года. Он не вызывался в национальную команду после назначения Валерия Карпина главным тренером.

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