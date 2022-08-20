Дюрица о шутке Дзюбы с Азмуном: «В Турции мусульмане, менталитет отличается от Европы. Не нужно перегибать палку, надо быть аккуратнее»

посоветовал не повторять некоторые свои шутки в Турции.

Россиянин перешел в клуб .

– Чего Дзюбе категорически нельзя делать, чтобы не навлечь гнев и болельщиков, и одноклубников?

– Надо, чтобы он не внес никаких разрушений в команду. Если он придет и, может быть, будет вести себя, как в России, они это не поймут. Нужно быть чуть-чуть аккуратнее, посмотреть вокруг себя, приглядеться к команде, понять, где проходит граница и не пересечь ее. Это почувствует и команда, и болельщики. Но я думаю, Дзюба едет туда не разрушать, а помочь. И если он откроется, покажет, что хороший, все его примут.

– Шутки на тренировках, подколы над партнерами – такое там можно?

– Это нормально. Работа работой, шутки – шутками. Он ведь там не единственный легионер, все это примут нормально. Все любят пошутить.

– Просто у Артема иногда шутки получаются своеобразными, например, после чемпионства с «Зентитом» он изобразился половой акт с Азмуном. Если он подкрадется к кому-то из турок и сделает что-то подобное, чем ему это грозит?

– Неее, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее, думаю, ему там все объяснят.

– Будут ли одноклубники, болельщики и пресса припоминать старые истории, в том числе, известное видео?

– Почему нет? Партнеры по команде могут пошутить. Да он и сам может, это уже для него прошлое. Серьезно это никто воспринимать не будет. Как говорится, тут можно плакать или смеяться.

– После этого видео у турок не возникнет проблем с тем, чтобы пожать Артему руку?

– Руку ему подадут только те, кто это видео не смотрел. Шучу, конечно! В Турции нормальные пацаны, мне было очень приятно с ними играть. Обязательно хочу как-нибудь приехать, посмотреть на игру Гамшика. Думаю, эту историю с Артемом будут воспринимать как шутку. Это прошлое, не надо на нем зацикливаться, – сказал экс-защитник «Локомотива» и «Трабзонспора».