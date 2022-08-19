Станислав Черчесов: «У Дзюбы и Оздоева есть возможность стать заметными фигурами в Турции. Артем поздравил меня с победой, я его – с новым этапом в карьере»

Теги Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Турция высшая лига Венгрия Ференцварош Магомед Оздоев Адана Демирспор Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов пожелал удачи Артему Дзюбе и Магомеду Оздоеву в турецких клубах.

– Трансферный рынок в Венгрии еще не закрыт. Могут ли последовать сделки на вход или на выход?

– На футболистов «Ференцвароша» есть спрос, перед нами стоит задача не только покупать людей, но и продавать – чтобы пополнять кассу клуба.

Один из игроков ушел в аренду с правом выкупа в чешскую «Викторию» (Пльзень) на выгодных для нас условиях.

Еще к двум ребятам серьезный интерес проявляют турецкие команды. Если оба перехода состоятся, тогда, не исключено, появится и новичок.

– Вы упомянули Турцию – общались с Артемом Дзюбой, который только что подписал контракт с «Аданой Демирспор»?

– Переписывались в четверг. Артем поздравил меня с победой, я его – с переходом и новым этапом в карьере.

И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

18 августа «Ференцварош» обыграл «Шэмрок Роверс» (4:0) в первом матче плей-офф за право выйти на групповой этап Лиги Европы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные