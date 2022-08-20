«С чего бы Каземиро уходить из «Реала»? «МЮ» уже не тот. Единственная причина – «Вот тебе 300 тысяч фунтов в неделю и контракт на 4-5 лет». Бен Фостер о хавбеке

Экс-вратарь «Уотфорда» Бен Фостер высказался о желании хавбека Каземиро заработать в «МЮ».
«Я сегодня прочитал в газете о том, сколько «Манчестер Юнайтед» тратит на зарплаты. Боже мой!
Я бы согласился и на часть того, что зарабатывают эти парни!
Суммы умопомрачительные. И даже Каземиро... Каземиро не хотел уходить из «Реала». Да и с чего бы?
Да, это «МЮ», но «МЮ» уже не тот, что прежде. Возможно, с точки зрения различных показателей это крупнейший клуб в мире, с точки зрения имени. Но «МЮ» уже не тот.
Так с чего бы Каземиро уходить из «Реала»? Единственная причина – ему сказали: «Вот тебе 300 тысяч фунтов в неделю, тебе тридцать лет – так вот тебе и контракт на 4-5 сезонов», – заявил Фостер.
Зарплата Каземиро заметно снизится, если «МЮ» не будет играть в ЛЧ. Доходы хавбека будут во многом зависеть от бонусов