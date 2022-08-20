Хави о Каземиро: «Очень серьезная потеря для «Реала». Они купили новых игроков и приняли такое решение»

прокомментировал переход Каземиро из «Реала» в .

«Клуб принимает решение, и я не знаю, что там произошло, но бывают, что так складывается ситуация, и футболиста в итоге продают.

Несомненно, это очень серьезная потеря для . провел почти 10 лет в клубе. Он многого добился, с ним клуб выиграл много трофеев.

Они подписали новых футболистов и приняли такое решение. Больше мне сказать нечего, потому что у нас достаточно своих забот», – сказал главный тренер «Барселоны».

Каземиро – третий трансфер из «Реала» в «МЮ». У Варана и Ди Марии получилось так себе