Фердинанд о минусах трансфера Каземиро: «Ему 30. Здесь будет нулевая отдача в плане его перепродажи»

нашел негативные стороны в переходе Каземиро в .

«Есть ли негативные моменты? Да. Его возраст, безусловно. Ему уже 30 лет.

Не сказал бы, что это прям большой минус, но если рассуждать с точки зрения бизнеса, то здесь будет нулевая отдача в плане его перепродажи.

Он обошелся в 60 млн фунтов, плюс 10 млн бонусов, сюда же добавьте его зарплату. Суммарно выходит почти 100 миллионов – если получится отбить что-то, это будет удачей.

В период, когда у нас нет финансов и мы не можем привлечь больших игроков, пришлось все вложить в него. Так что ему нужно работать.

переезжает из Испании в команду, полностью потерявшую уверенность и испытывающую трудности везде где только можно – тактически, физически, психологически.

Для 30-летнего футболиста это будет большим вызовом прийти сюда, перезарядить и перезагрузить команду», – сказал бывший защитник «МЮ».

Каземиро – третий трансфер из «Реала» в «МЮ». У Варана и Ди Марии получилось так себе